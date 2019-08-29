В Якутии неплательщик за раз погасил долг ЖКХ в размере 280 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-29T10:41:18+03:00

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В Ленском районном отдел судебных приставов взыскал крупную сумму задолженности по жилищно-коммунальным платежам.

Так, в отношении местного жителя возбуждено исполнительное производство о взыскании 280 тысяч рублей в пользу теплоснабжающего предприятия. В ходе выезда на дом неплательщика ему было вручено требование о явке на прием к судебному приставу-исполнителю, где должника ознакомили с ходом исполнительного производства.

Также ленчанина предупредили, что в случае уклонения от оплаты ему запретят выезд за пределы России. После чего житель района погасил задолженность в полном объеме. Денежные средства направлены взыскателю, при их получении исполнительное производство будет окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU