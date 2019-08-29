2019-08-29T10:10:18+03:00
Происшествия

На федеральной трассе "Вилюй" иномарка врезалась в «Камаз»

Двух пассажирам легковушки выбраться из салона помогли спасатели
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Чтобы вызволить пассажиров из автомобиля, понадобилась помощь спасателей.Чтобы вызволить пассажиров из автомобиля, понадобилась помощь спасателей.
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На федеральной трассе "Вилюй" иномарка врезалась в «Камаз». ДТП произошло ночью 29 августа в Вилюйском районе республики.

Как выяснилось, автомобиль «Тойота Королла Спасио» "догнал" «КамАЗ 4410», ехавший в село Сунтар. Чтобы вызволить из искореженной легковушки двух человек, понадобилась помощь спасателей.

В аварийно-спасательных работах были задействованы трое сотрудников государственной противопожарной службы и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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