СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-29T10:10:18+03:00

Чтобы вызволить пассажиров из автомобиля, понадобилась помощь спасателей.

Двух пассажирам легковушки выбраться из салона помогли спасатели

Изменить размер текста: A A

На федеральной трассе "Вилюй" иномарка врезалась в «Камаз». ДТП произошло ночью 29 августа в Вилюйском районе республики.

Как выяснилось, автомобиль «Тойота Королла Спасио» "догнал" «КамАЗ 4410», ехавший в село Сунтар. Чтобы вызволить из искореженной легковушки двух человек, понадобилась помощь спасателей.

В аварийно-спасательных работах были задействованы трое сотрудников государственной противопожарной службы и 1 единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU