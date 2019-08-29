На федеральной трассе "Вилюй" иномарка врезалась в «Камаз»
Двух пассажирам легковушки выбраться из салона помогли спасатели
Чтобы вызволить пассажиров из автомобиля, понадобилась помощь спасателей.
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На федеральной трассе "Вилюй" иномарка врезалась в «Камаз». ДТП произошло ночью 29 августа в Вилюйском районе республики.
Как выяснилось, автомобиль «Тойота Королла Спасио» "догнал" «КамАЗ 4410», ехавший в село Сунтар. Чтобы вызволить из искореженной легковушки двух человек, понадобилась помощь спасателей.
В аварийно-спасательных работах были задействованы трое сотрудников государственной противопожарной службы и 1 единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU