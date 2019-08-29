2019-08-29T10:05:29+03:00
Общество

В Якутске пройдет Единый информационный день

Горожане смогут задать вопросы мэру и депутатам городской думы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В Якутске единый информационный день проводится ежемесячно.В Якутске единый информационный день проводится ежемесячно.
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30 августа в Якутске пройдет Единый информационный день, в рамках которого горожане смогут напрямую задать все волнующие вопросы представителям муниципальных властей и ответственных структур.

Мероприятие посвящено подготовке к отопительному сезону и началу нового учебного года.

Представители окружной администрации проведут встречи с населением, коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации.

В Якутске единый информационный день проводится ежемесячно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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