Авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» покупают новые самолеты

СЕГОДНЯ 09:46 2019-08-29T09:46:12+03:00

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28 августа авиакомпании «Якутия» и «Полярные авиалинии» подписали соглашения о намерениях по приобретению самолетов «SSJ-100», «МС-21-300» и «Ил- 114-300», в рамках международного авиакосмического салона «МАКС-2019».

Соглашение АК «Якутия» с ПАО «Гражданские самолёты Сухого» предполагает лизинг десяти «ВС SSJ-100» со сроком поставки в 2020-2021 годы. Целью расширения парка «SSJ-100» авиакомпании «Якутия» является развитие базы в аэропорту «Хабаровск» в рамках стратегии развития перевозок в Китай, Южную Корею, Японию, в том числе перевозок внутри Японии.

Соглашение АК «Якутия» с «Корпорация ПАО «Иркут» предполагает приобретение от пяти до десяти «МС-21».

Соглашение авиакомпании «Полярные авиалинии» с ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» о намерениях на заключение договоров на поставки «Ил- 114-300 », начиная с 2023 года, включает в себя положение, что при проектировании будет предусмотрена эксплуатация воздушных судов с грунтовых взлетно-посадочных полос.

ИСТОЧНИК KP.RU