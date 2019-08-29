Пожадничал: житель одного из районов Якутии умыкнул у соседа сразу пять аккумуляторов для большегрузов
Житель поселка Мохсоголлох Хангаласского района Якутии умыкнул со двора у соседа сразу пять аккумуляторов для большегрузных автомобилей.
Как выяснилось в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, ранее судимый за грабеж 27-летний мужчина, будучи «навеселе», под покровом ночи проник на территорию частного дома односельчанина. Похитив аккумуляторы, он перенес их в ближайший лес.
На следующего утро, протрезвев, мужчина «вспомнил», что у него даже нет машины, и раскаялся в содеянном. Сбывать похищенное он не стал, поэтому в лес за аккумуляторами возвращаться не стал.
Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU