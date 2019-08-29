Пожадничал: житель одного из районов Якутии умыкнул у соседа сразу пять аккумуляторов для большегрузов

СЕГОДНЯ 07:37 2019-08-29T07:37:14+03:00

Протрезвев, мужчина вспомнил, что у него даже машины нет

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Житель поселка Мохсоголлох Хангаласского района Якутии умыкнул со двора у соседа сразу пять аккумуляторов для большегрузных автомобилей.

Как выяснилось в ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, ранее судимый за грабеж 27-летний мужчина, будучи «навеселе», под покровом ночи проник на территорию частного дома односельчанина. Похитив аккумуляторы, он перенес их в ближайший лес.

На следующего утро, протрезвев, мужчина «вспомнил», что у него даже нет машины, и раскаялся в содеянном. Сбывать похищенное он не стал, поэтому в лес за аккумуляторами возвращаться не стал.

Возбуждено уголовное дело. За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU