«Прямой разговор»: министр экономики Якутии выйдет в прямой эфир
В субботу, 31 августа, министр экономики Якутии Майя Данилова выйдет в прямой телевизионный эфир ГТРК «Саха» («Россия-1») в 8:40 утра.
В рамках передачи «Прямой разговор» глава минэкономики республики расскажет об участии Якутии в предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.
В ходе эфира министр также проинформирует о реализации Инвестиционной программы, социально-экономических показателях и темпах роста отраслей экономики, реализации указа главы республики «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» и многом другом.
Свои вопросы телезрители могут задать, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.
ИСТОЧНИК KP.RU