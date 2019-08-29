«Прямой разговор»: министр экономики Якутии выйдет в прямой эфир

СЕГОДНЯ 05:10 2019-08-29T05:10:41+03:00

В прямом эфире можно будет задать вопросы министру экономики Якутии.

Вопросы Майе Даниловой можно будет задать, позвонив в студию телеканала «Россия-1»

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В субботу, 31 августа, министр экономики Якутии Майя Данилова выйдет в прямой телевизионный эфир ГТРК «Саха» («Россия-1») в 8:40 утра.

В рамках передачи «Прямой разговор» глава минэкономики республики расскажет об участии Якутии в предстоящем Восточном экономическом форуме, который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

В ходе эфира министр также проинформирует о реализации Инвестиционной программы, социально-экономических показателях и темпах роста отраслей экономики, реализации указа главы республики «О стратегических направлениях социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)» и многом другом.

Свои вопросы телезрители могут задать, позвонив в студию по номеру телефона 8 (4112) 32-02-02 в течение эфирного времени. Вопросы, не прозвучавшие в прямом эфире, передаются участнику после программы.

ИСТОЧНИК KP.RU