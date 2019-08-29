2019-08-29T04:58:01+03:00
Происшествия

В одном из строительных магазинов Якутии похитили смартфон за 60 тысяч рублей

39-летний уроженец Ленского района улучил удобный момент, когда потерпевшая отвернулась
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Злоумышленник вышел из строительного магазина с новым телефоном.Злоумышленник вышел из строительного магазина с новым телефоном.Фото: ЯСИА
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В Мирнинском районе у продавщицы похитили дорогой смартфон.

Женщина рассказала стражам порядка, что из магазина, где она работает продавцом, неизвестные похитили принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Подозреваемый оказался ранее неоднократно судимым 39-летний уроженцем Ленского района.

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел за покупками в строительный магазин. Оплачивая товар, он заметил лежащий на подоконнике телефон потерпевшей и решил похитить его. Улучив удобный момент, он незаметно взял чужой гаджет и скрылся. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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