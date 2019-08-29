В одном из строительных магазинов Якутии похитили смартфон за 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:58 2019-08-29T04:58:01+03:00

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В Мирнинском районе у продавщицы похитили дорогой смартфон.

Женщина рассказала стражам порядка, что из магазина, где она работает продавцом, неизвестные похитили принадлежащий ей сотовый телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

Подозреваемый оказался ранее неоднократно судимым 39-летний уроженцем Ленского района.

Установлено, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения зашел за покупками в строительный магазин. Оплачивая товар, он заметил лежащий на подоконнике телефон потерпевшей и решил похитить его. Улучив удобный момент, он незаметно взял чужой гаджет и скрылся. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело за кражу. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU