СЕГОДНЯ 04:48 2019-08-29T04:48:43+03:00

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По данным на 29 августа, в Якутии тушат 5 лесных пожаров, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализовано 2 пожара в Среднеколымском и Нерюнгринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 451,8 га.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 7 пожаров в зоне контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 84 зарегистрированные термоточки. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 145 989 га.

К тушению лесных пожаров привлекались всего 160 человек, 8 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU