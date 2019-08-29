В Якутии тушат 5 лесных пожаров
Общая площадь природных пожаров – 145 989 га
Леса продолжают гореть.
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По данным на 29 августа, в Якутии тушат 5 лесных пожаров, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализовано 2 пожара в Среднеколымском и Нерюнгринском районах. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 451,8 га.
За прошедшие сутки в республике ликвидировано 7 пожаров в зоне контроля.
На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 84 зарегистрированные термоточки. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 145 989 га.
К тушению лесных пожаров привлекались всего 160 человек, 8 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU