2019-08-28T10:32:55+03:00
Экономика

В реку Вилюй выпустили 15 тысяч мальков сибирского осетра

Зарыбление водоема продолжается – еще 35 тысяч мальков отпустят в реку
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Глава Якутии выпускает мальков в свободное плавание.Глава Якутии выпускает мальков в свободное плавание.
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28 августа в местности Хаарабай Хайата на границе Верхневилюйского и Вилюйского районов, в реку выпустили 15 тысяч мальков сибирского осетра, в рамках реализации нацпроекта «Экология» и стратегического указа главы республики об экологическом благополучии Якутии. В церемонии зарыбления Вилюя принял участие и сам Айсен Николаев.

Напомним, год назад на Лене в Булунском районе выловили половозрелых особей осетров. Рыбу доставили в поселок Чернышевский Мирнинского района. После того, как осетры успешно адаптировались к искусственным условиям содержания, Росрыболовство включило их в федеральный реестр маточных стад. В июне текущего года полученная из них прижизненным способом икра была проинкубирована, а затем дала маленьких осетрят.

В ближайшее время, отметил глава Якутии, здесь будет выпущено еще 35 тысяч мальков.

В последующие годы власти Якутии намерены восстановить популяцию осетра в реках Индигирка и Колыма. Также в планах – искусственное воспроизводство в водоемах других ценных видов рыб, таких, как чир, муксун и нельма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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