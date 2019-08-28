В одном из районов Якутии 28-летний лихач съехал с дороги и врезался в столб

СЕГОДНЯ 06:42 2019-08-28T06:42:34+03:00

В результате ДТП горе-водитель угодил в реанимацию с тяжелыми травмами

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28-летний лихач съехал с дороги и врезался в столб в Алдане. ДТП произошло 27 августа на улице Комарова.

Как выяснилось, водитель «Nissan - AD» не справился с управлением, потому что "летел" на большой скорости. В результате иномарка вылетела на обочину и врезалась в опору линии электропередач.

В результате ДТП водителя, который, не был пристегнут ремнем безопасности, доставили в реанимацию с тяжелыми травмами головы. Так как он был без сознания, медосвидетельствование на алкоголь не проводилось. В больнице произведен биозабор крови на установление состояния опьянения.

Пострадавший не имеет водительских прав. Машину он "одолжил" у приятеля.

ИСТОЧНИК KP.RU