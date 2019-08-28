Якутия занимает третью сточку медиарейтинга регионов страны по нацпроектам
Якутия вошла в июльский топ-20 регионов России в контексте указа Владимира Путина от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах, заняв в нем третью строчку.
В первую тройку медиарейтинга вошли Татарстан, Тверская область и Якутия.
Якутия получит 68 млн рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Экология» на приобретение техники для борьбы с лесными пожарами. На приведение в нормативное состояние региональных дорог и улично-дорожной сети Якутска в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с 2019 года по 2024 год планируется направить 34,5 млрд рублей.
Также республика прошла конкурсный отбор и вошла в число субъектов, которым будут предоставлены субсидии из федерального бюджета на 2020-2024 годы на реализацию мероприятий нацпроекта «Образование».
ИСТОЧНИК KP.RU