Фонд развития ДФО инвестирует 600 млн рублей в строительство теплицы в Якутии

СЕГОДНЯ 06:02 2019-08-28T06:02:35+03:00

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Строительство тепличного комплекса по японским технологиям в Якутии получит льготное финансирование под 5% годовых от Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ).

Решение об этом было принято на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, которую провел полномочный представитель президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

Проект строительства теплицы для выращивания овощей по японским технологиям в Якутске реализован компанией «Саюри» в ТОР «Кангалассы». Его общая стоимость составляет 1,7 млрд рублей, из которых 600 млн рублей инвестирует ФРДВ. Проект направлен на обеспечение продовольственной безопасности и импортозамещения: сегодня 80% якутского рынка занимают китайские овощи.

Напомним, уже построены экспериментальная теплица площадью 0,1 га в 2016 году, тепличный комплекс площадью 1,2 га.

ИСТОЧНИК KP.RU