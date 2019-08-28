Новый самолет «Якутии» представят на авиакосмическом салоне «МАКС-2019»

СЕГОДНЯ 05:59 2019-08-28T05:59:15+03:00

Авиафорум продлится с 30 до 1 сентября. Фото: Социальные сети

Авиафорум в Подмосковье продлится с 30 до 1 сентября

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27 августа в подмосковном Жуковском начал работу международный авиационно-космический салон «МАКС-2019», в котором участвует делегация Якутии. Авиафорум продлится с 30 до 1 сентября.

В рамках «МАКС-2019» представлены передовые достижения гражданского, военного, транспортного самолетостроения и вертолетной индустрии. Руководство республики, авиакомпании «Якутия» и «Полярных авиалиний» встретится с ведущими авиастроительными предприятиями России.

Одним из ключевых событий салона станет передача авиакомпании «Якутия» брендированного самолета «SSJ-100», носящего имя якутского национального героя Василия Манчаары.

В этом году на авиасалоне будут представлены более 200 воздушных судов. Свое мастерство продемонстрируют «Русские Витязи», «Соколы России», «Стрижи» и другие пилотажные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU