2019-08-28T05:00:35+03:00
Политика

Глава Якутии выйдет в прямой эфир с жителями республики в соцсетях

Животрепещущие вопросы можно задать в аккаунтах Ил Дархана в в Vkontakte, Instagram, Facebook и Odnoklassniki
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В 17:30 Айсен Николаев ждет всех в соцсетях.В 17:30 Айсен Николаев ждет всех в соцсетях.Фото: ЯСИА
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28 августа в 17.30 Айсен Николаев очередной раз выйдет в прямой эфир с жителями Якутии через свои страницы в социальных сетях. Высказать свои идеи и предложения по улучшению жизни в регионе можно в аккаунтах Ил Дархана в Vkontakte, Instagram, Facebook и Odnoklassniki.

Напомним, ранее Ил Дархан несколько раз общался с якутянами в подобном формате. Такой подход получил позитивные отклики не только у населения региона, но и у федеральных экспертов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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