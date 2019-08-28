В Якутске перекроют холодную воду
Временные неудобства связаны с ремонтными работами
29 августа холодной воды не будет два часа.
Изменить размер текста:
29 августа с 14:00 до 16:00 будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 101, 75, 103, ГРЭС-2, гостиничный комплекс «Онтарио», спортивный комплекс «Тандем», котельные Чайковского 2, Советская 3, Кочнева, Промкомплекс, Борисовка-3, Чэбдик, теплопункты Сосновый бор, Геолог.
Временные неудобства связаны с ремонтными работами на напорном коллекторе водоузла «Геолог».
ИСТОЧНИК KP.RU