2019-08-28T04:30:30+03:00
Недвижимость

В Якутске перекроют холодную воду

Временные неудобства связаны с ремонтными работами
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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29 августа холодной воды не будет два часа.29 августа холодной воды не будет два часа.
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29 августа с 14:00 до 16:00 будет приостановлена подача холодной воды. Под отключение попадают: кварталы 101, 75, 103, ГРЭС-2, гостиничный комплекс «Онтарио», спортивный комплекс «Тандем», котельные Чайковского 2, Советская 3, Кочнева, Промкомплекс, Борисовка-3, Чэбдик, теплопункты Сосновый бор, Геолог.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами на напорном коллекторе водоузла «Геолог».

ИСТОЧНИК KP.RU

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