2019-08-28T04:23:44+03:00
Происшествия

В Якутии 15-летний старшеклассник обокрал магазин

Вместо 1 сентября «отличнику» грозит уголовный срок до 5 лет
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
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В Среднеколымском районе неизвестные проникли в магазин и похитили деньги и продукты. Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.

Полицейские установили 15-летнего школьника. Выяснилось, что подозреваемый ночью, взломав навесной замок при помощи лома, проник в помещение магазина. Его добычей стали продукты питания и три блока сигарет, а также деньги из кассы в сумме 22 тысяч рублей. В ходе обыска часть похищенного была изъята.

Возбуждено уголовное дело за кражу, старшекласснику грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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