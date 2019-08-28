В Якутии 15-летний старшеклассник обокрал магазин

СЕГОДНЯ 04:23 2019-08-28T04:23:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В Среднеколымском районе неизвестные проникли в магазин и похитили деньги и продукты. Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.

Полицейские установили 15-летнего школьника. Выяснилось, что подозреваемый ночью, взломав навесной замок при помощи лома, проник в помещение магазина. Его добычей стали продукты питания и три блока сигарет, а также деньги из кассы в сумме 22 тысяч рублей. В ходе обыска часть похищенного была изъята.

Возбуждено уголовное дело за кражу, старшекласснику грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU