В Якутии 15-летний старшеклассник обокрал магазин
Вместо 1 сентября «отличнику» грозит уголовный срок до 5 лет
Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.Фото: ЯСИА
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В Среднеколымском районе неизвестные проникли в магазин и похитили деньги и продукты. Общая сумма ущерба составила около 26 тысяч рублей.
Полицейские установили 15-летнего школьника. Выяснилось, что подозреваемый ночью, взломав навесной замок при помощи лома, проник в помещение магазина. Его добычей стали продукты питания и три блока сигарет, а также деньги из кассы в сумме 22 тысяч рублей. В ходе обыска часть похищенного была изъята.
Возбуждено уголовное дело за кражу, старшекласснику грозит наказание в виде лишение свободы на срок до 5 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU