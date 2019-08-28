СЕГОДНЯ 04:09 2019-08-28T04:09:51+03:00

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По данным на 28 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Эвено-Бытантайском районах. Локализован 1 пожар в Среднеколымском районе. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 447 га.

За прошедшие сутки в республике ликвидировано 5 пожаров в зоне контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 71 зарегистрированная термоточка. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 152 480 га.

К тушению лесных пожаров привлекались всего 168 человек, 6 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU