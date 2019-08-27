2019-08-27T12:06:23+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в аэропорту Якутска

Прокуратура выявила нарушения при строительстве площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью
Нинель ГУСЕВА
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Строительством объекта занималась компания «Ирмаст-Холдинг», сумма госконтракта – более 64 млн рублей.Строительством объекта занималась компания «Ирмаст-Холдинг», сумма госконтракта – более 64 млн рублей.Фото: ЯСИА
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Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в аэропорту столицы республики. Нарушения при строительстве площадки для обработки самолетов противообледенительной жидкостью выявила Якутская транспортная прокуратура.

Строительством объекта занималась компания «Ирмаст-Холдинг», сумма госконтракта – более 64 млн рублей. По условиям договора работы должны были быть завершены до 13 декабря 2018 года, однако они не были выполнены даже в марте 2019 года.

Одной из причин такого положения дел стало то, что заказчик – «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» - не предоставил подрядчику стройплощадку и разрешение на строительство. За бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом суд оштрафовал заказчика работ на 300 тысяч рублей, а подрядчика - на 32 млн рублей. Штрафы уплачены в полном объеме.

К выполнению работ на объекте «Ирмаст-Холдинг» приступил только в мае 2019 года. Это стало поводом для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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