«LETO.YAKUTIA»: в Бердигестяхе появился первый мурал
24 августа в Бердигестяхе прошло открытие первого арт-объекта - мурала «Синские столбы». В ходе голосования жители Горного района выбрали эскиз художника-живописца Аяны Ивановой.
Пейзаж «Синские столбы» станет символом защиты и поддержки. В создании мурала приняли участие активисты добровольческого движения «Улууспут туhугар», предприниматели и жители дома №75/1 на улице Семена Данилова.
– Мы очень рады, что наш мурал стал достопримечательностью района. Всё интересуются, как можно попасть в программу фестиваля в следующем году, – говорят сельчане.
Также в рамках фестиваля в Бердигестяхе прошли мастер-классы. На этот раз местные жители рисовали синские столбы на джинсах.
ИСТОЧНИК KP.RU