2019-08-27T11:55:14+03:00
Звезды

«LETO.YAKUTIA»: в Бердигестяхе появился первый мурал

Пейзаж «Синские столбы» стал символом защиты и поддержки
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Яркий, солнечный пейзаж.Яркий, солнечный пейзаж.
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24 августа в Бердигестяхе прошло открытие первого арт-объекта - мурала «Синские столбы». В ходе голосования жители Горного района выбрали эскиз художника-живописца Аяны Ивановой.

Пейзаж «Синские столбы» станет символом защиты и поддержки. В создании мурала приняли участие активисты добровольческого движения «Улууспут туhугар», предприниматели и жители дома №75/1 на улице Семена Данилова.

– Мы очень рады, что наш мурал стал достопримечательностью района. Всё интересуются, как можно попасть в программу фестиваля в следующем году, – говорят сельчане.

Также в рамках фестиваля в Бердигестяхе прошли мастер-классы. На этот раз местные жители рисовали синские столбы на джинсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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