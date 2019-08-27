СЕГОДНЯ 09:21 2019-08-27T09:41:01+03:00

Сейчас якутские спортсмены находятся на сборах со своими тренерами в Белоруссии.

«Вольники» будут участвовать в мировом первенстве в составе сборных других стран

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Пять якутских борцов поедут на чемпионат мира по вольной борьбе в Нур-Султане, который пройдет с 14 по 22 сентября в Казахстане.

В составе сборных разных стран на нем выступят пять якутских борцов – Ньургун Скрябин, Андрей Бекренев, Владислав Андреев, Николай Охлопков и Владимир Егоров.

В категории до 57 кг выступят Владимир Егоров в составе сборной Македонии и Владислав Андреев за Беларусь.

В весе до 61 кг выступят якутские борцы Андрей Бекренев (за сборную Беларуси) и Николай Охлопков в составе сборной Румынии.

Ньургун Скрябин будет заявлен в категории до 65 кг за сборную Белоруссии. В его весе выступят победитель Олимпийских игр грузин Владимир Хинчегашвили, чемпионы мира японец Такуто Отогуро и азербайджанец Хаджи Алиев, победитель Панамериканских игр Алехандро Вальдес из Кубы, двукратный чемпион Азии Баджранг Пуния из Индии, чемпион Европы Магомедрасул Гаджиев из Польши.

Сейчас якутские спортсмены находятся на сборах со своими тренерами в Белоруссии.

ИСТОЧНИК KP.RU