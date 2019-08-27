За уик-энд в Якутске выявлено семь нарушений правил продажи спиртного
В Якутске за прошедшие выходные стражи порядка выявили семь нарушений в сфере оборота алкоголя.
Так, в ходе рейда зафиксированы два случая незаконной продажи спиртного подросткам. В магазинах по улицам Лермонтова и Можайского продавцы, не поинтересовавшись возрастом молодого человека, продали ему бутылку "горячительного".
Также были выявлены два случая продажи спиртного из машины. На 38-летнего и 28-летнего бутлегеров составлены административные протоколы - им грозит до 50 тысяч рублей штрафа.
В магазине по улице Автодорожная 36-летний продавец реализовал около четырех литров спиртного после 20:00.
Позже полицейские выявили два факта продажи алкоголя без лицензии в магазинах по улице Горького и поселка Жатай.
По всем фактам составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU