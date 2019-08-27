В Якутске открылось новое здание старейшего ясли-сада в городе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-08-27T08:41:36+03:00

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27 августа в Якутске открылось новое здание детского сада №30 «Малышок» – старейшего ясли-сада в городе. В I квартале 2020 года дошкольное образовательное учреждение в Строительном округе примет 200 детей.

Новое здание площадью 3290 квадратных метров построено по программе государственно-частного партнерства. Детский сад отвечает всем современным требованиям: есть физкультурные и музыкальные залы, бассейн, театральная и изобразительная студии, компьютерный класс, кабинеты для дополнительного образования, шашкам, шахматам и английскому языку. Также предусмотрены отдельные кабинеты для работы медиков, психологов и логопедов.

В новом дошкольном учреждении будут функционировать три санаторные группы оздоровительной направленности для детей с круглосуточным пребыванием.

Детский сад №30 «Малышок» - первый ясли-сад в Якутске, который был основан в 1927 году.

ИСТОЧНИК KP.RU