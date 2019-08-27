Жителя Якутска подозревают в четырех эпизодах мошенничества
Жителя Якутска подозревают в четырех эпизодах мошенничества
Злоумышленник представлялся перевозчиком топлива
Житель Якутска подозревается в причастности к четырем эпизодам мошенничества в Верхоянском, Верхнеколымском и Среднеколымскому районах. Все они произошли с апреля по июнь 2019 года.
Как выяснилось, в период весеннего половодья и сенокоса 32-летний ранее судимый мужчина звонил работникам администраций труднодоступных сел республики и, представляясь индивидуальным предпринимателем, обещал доставить топливо самолетом по приемлемым ценам. Он также распространял подобные объявления в соцсетях. Соблазнившись низкой ценой, жители сел переводили мошеннику разные суммы на реквизиты банковских карт в качестве предоплаты.
Также мужчина не гнушался использовать свои мужские чары, чтобы «разводить» на деньги доверчивых девушек, с которыми знакомился в соцсетях. Для конспирации «герой-любовник» периодически менял номера телефонов.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый заключен под стражу, расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU