В ДТП на трассе «Вилюй» пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-27T06:36:41+03:00

На большой скорости автоледи не смогла справиться с управлением на повороте

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В Вилюйском районе Якутии автоледи на малолитражке вылетела в кювет. ДТП произошло вечером 26 августа на 442 км федеральной трассы «Вилюй».

За рулем «Тойоты Пассо» сидела 35-летняя женщина, в салоне авто находились двое детей 5 и 7 лет и 18-летний подросток. Как выяснилось, на скорости 90 км/ч автоледи не справилась с управлением на повороте, малолитражку занесло, и она вылетела с дороги в кювет.

В результате ДТП 7-летний мальчик госпитализирован в больницу Вилюйска с переломом обеих костей правого предплечья. Женщина-водитель и 5-летний ребенок отделались ушибами, подросток не пострадал. Все находившие в салоне авто были пристегнуты ремнями безопасности.

В момент ДТП автоледи была трезва, ее водительский стаж – 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU