Есть «серебро»: якутянин Александр Тайшин стал вторым на чемпионате WorldSkills Kazan-2019

СЕГОДНЯ 05:53 2019-08-27T05:53:00+03:00

По итогам соревнований якутянин обогнал по баллам своих ближайших соперников из Бельгии и США. Фото: Из личного архива героя публикации

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Якутянин Александр Тайшин стал вторым на WorldSkills Kazan-2019. Студент СВФУ завоевал первую в истории республики серебряную медаль мирового чемпионата профмастерства.

Александр отличился в компетенции «Синтез и обработка минералов» в рамках высокотехнологичного направления FutureSkills. По итогам соревнований ему удалось обогнать по баллам своих ближайших соперников из Бельгии и США.

По словам Александра, перед чемпионатом шла очень интенсивная подготовка, так как конкурсантам предстояло работать со сложным и наукоемким оборудованием. Нужно было выучить много материалов по электротехнике, технологическому процессу, материаловедению и обработке минералов.

Сборная СВФУ принимала участие в 4 компетенциях. В активе команды – два четвертых места по «Реверсивному инжинирингу и квантовым технологиям» и «Разработке решений с блокчейн-технологиями». А в компетенции «Цифровой модельер» якутяне были единственными участниками из Сибири и Дальнего Востока.

Следующий чемпионат WorldSkills пройдет в Шанхае.

ИСТОЧНИК KP.RU