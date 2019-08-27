Есть «серебро»: якутянин Александр Тайшин стал вторым на чемпионате WorldSkills Kazan-2019
Якутянин Александр Тайшин стал вторым на WorldSkills Kazan-2019. Студент СВФУ завоевал первую в истории республики серебряную медаль мирового чемпионата профмастерства.
Александр отличился в компетенции «Синтез и обработка минералов» в рамках высокотехнологичного направления FutureSkills. По итогам соревнований ему удалось обогнать по баллам своих ближайших соперников из Бельгии и США.
По словам Александра, перед чемпионатом шла очень интенсивная подготовка, так как конкурсантам предстояло работать со сложным и наукоемким оборудованием. Нужно было выучить много материалов по электротехнике, технологическому процессу, материаловедению и обработке минералов.
Сборная СВФУ принимала участие в 4 компетенциях. В активе команды – два четвертых места по «Реверсивному инжинирингу и квантовым технологиям» и «Разработке решений с блокчейн-технологиями». А в компетенции «Цифровой модельер» якутяне были единственными участниками из Сибири и Дальнего Востока.
Следующий чемпионат WorldSkills пройдет в Шанхае.
ИСТОЧНИК KP.RU