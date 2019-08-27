2019-08-27T04:22:02+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 4 лесных пожара

Общая площадь природных пожаров – 153 749 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Пожары постепенно отступают.Пожары постепенно отступают.
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По данным на 27 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. Площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 412 га.

За прошедшие сутки в республике ликвидированы 13 пожаров в зоне обслуживания и контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 60 зарегистрированных термоточек. Общая площадь природных пожаров – 153 749 га.

К тушению лесных пожаров привлекались 142 человека, 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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