СЕГОДНЯ 04:22 2019-08-27T04:22:02+03:00

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По данным на 27 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. Площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 412 га.

За прошедшие сутки в республике ликвидированы 13 пожаров в зоне обслуживания и контроля.

На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 60 зарегистрированных термоточек. Общая площадь природных пожаров – 153 749 га.

К тушению лесных пожаров привлекались 142 человека, 13 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU