В Якутии тушат 4 лесных пожара
Общая площадь природных пожаров – 153 749 га
Пожары постепенно отступают.
Изменить размер текста:
По данным на 27 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. Площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 412 га.
За прошедшие сутки в республике ликвидированы 13 пожаров в зоне обслуживания и контроля.
На труднодоступных землях лесного фонда под постоянным наблюдением находятся 60 зарегистрированных термоточек. Общая площадь природных пожаров – 153 749 га.
К тушению лесных пожаров привлекались 142 человека, 13 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU