«LETO.YAKUTIA»: в Якутске появился мурал возле музыкального училища

СЕГОДНЯ 12:11 2019-08-26T12:11:52+03:00

Подобная гамма чувств не обошла стороной одного из художников.

Изменить размер текста: A A

В Якутске на тепловом пункте возле Якутского музыкального училища им. М.Н. Жиркова появился новый мурал от Самсона Атасынова и Степана Данилова из арт-группы «Artwallykt». Арт-объект создан рамках фестиваля современного искусства «LETO.YAKUTIA».

Тема духовной связи и гармонии в любви воплотилось в их работе "Близость расстояния". Двое влюбленных – парень и девушка - находятся на расстоянии, но через музыку они чувствуют взаимную связь. Выбор такой темы не случаен! Подобная гамма чувств не обошла стороной одного из художников. Любимая Самсона Атасынова вдалеке, но их сердца вместе.

Самсон – студент 4 курса инженерно-технического института при СВФУ, а Степан практикующий архитектор. Ранее, они вместе работали над оформлением стен в кафе, детских комнатах, гаражах.

ИСТОЧНИК KP.RU