2019-08-26T10:35:36+03:00
Общество

В Якутии многодетная семья с 10 детьми получила сертификат на покупку автомобиля

На более 700 тысяч рублей Кондратьевы купят микроавтобус.
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Семья сможет приобрести просторный автомобиль.Семья сможет приобрести просторный автомобиль.
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В Нюрбинском районе сегодня, 26 августа, многодетной семье Альберта и Лидии Кондратьевых с 10 несовершеннолетними детьми вручен сертификат на единовременную государственную помощь для приобретения автомобиля.

На 2019 год сумма составляет 723 535 рублей. Благодаря государственной помощи семья Кондратьевых сможет приобрести транспорт с большим количеством посадочных мест.

С 2007 года в России идёт целенаправленная деятельность в реализации Концепции демографической политики, принятой на период до 2025 года, в рамках которой с 22 октября 2012 года правительство Якутии помогает многодетным семьям и приёмным семьям, воспитывающим 10 и более детей, включая совершеннолетних до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения, купить автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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