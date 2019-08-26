Отвлекся на смартфон: в Якутске водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего

СЕГОДНЯ 10:15 2019-08-26T10:15:10+03:00

Мужчина не заметил, как выехал на «встречку»

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В Якутске водитель иномарки насмерть сбил дорожного рабочего. Мужчина не заметил, как выехал на «встречку».

29-летний водитель «Хонда Аккорд», проезжая по улице Хабарова, выехал на «встречку» и сбил 30-летнего мужчину, который от полученных травм скончался на месте. Также "Хонда" протаранила припаркованный рядом «ГАЗ-487710».

В момент ДТП пострадавший наносил на проезжей части дорожную разметку.

По словам водителя, он отвлекся на упавший смартфон и не заметил, как выехал на «встречку». Стаж вождения виновника аварии – 7 лет, с начала этого года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 2 раза.

По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU