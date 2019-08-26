2019-08-26T09:04:23+03:00
Происшествия

Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске

Два якутянина и уроженка Киргизии переданы инициатору розыска
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.
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Полиция Якутска задержала нарушителей, находившихся в федеральном розыске.

37-летний уроженец Верхневилюйского района находился в федеральном розыске за неоднократное вождение в пьяном виде. Установлено, что разыскиваемый скрывался в квартире у своих друзей. В розыске он находился с апреля 2018 года.

Также была установлена 51-летняя уроженка Киргизии. Она находилась в федеральном розыске за кражу. Как выяснилось, женщина скрывалась у себя на родине.

Отдельным батальоном патрульно-постовой службы возле многоквартирного жилого дома по улице Кутузова был задержан находящийся в федеральном розыске, безработный 37-летний уроженец Сунтарского района. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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