Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 09:04 2019-08-26T09:04:23+03:00

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Полиция Якутска задержала нарушителей, находившихся в федеральном розыске.

37-летний уроженец Верхневилюйского района находился в федеральном розыске за неоднократное вождение в пьяном виде. Установлено, что разыскиваемый скрывался в квартире у своих друзей. В розыске он находился с апреля 2018 года.

Также была установлена 51-летняя уроженка Киргизии. Она находилась в федеральном розыске за кражу. Как выяснилось, женщина скрывалась у себя на родине.

Отдельным батальоном патрульно-постовой службы возле многоквартирного жилого дома по улице Кутузова был задержан находящийся в федеральном розыске, безработный 37-летний уроженец Сунтарского района. Мужчина обвиняется в совершении кражи.

Разыскиваемые задержаны и переданы инициатору розыска.

ИСТОЧНИК KP.RU