2019-08-26T08:46:48+03:00
Происшествия

В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода

В результате ДТП пожилая женщина получила перелом тазобедренного сустава и множественные ушибы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Автобус сбил женщину на остановке.Автобус сбил женщину на остановке.
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В Якутске 23 августа в дежурную часть ГИБДД около 13 часов дня поступило сообщение о том, что на Вилюйском тракте произошел наезд на пожилую женщину.

На 4 км. Вилюйского тракта напротив здания №3, 44-летний водитель «ПАЗ-32054», проезжая со стороны Окружного шоссе в направлении Хатынг-Юряхского шоссе, при заезде на автобусную остановку наехал на 63-летнего пешехода.

В результате ДТП пожилая женщина с множественными ушибами и переломами тазобедренного сустава госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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