2019-08-26T07:26:26+03:00
Недвижимость

В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов

На реках идут дноуглубительные работы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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На реках Индигирка и Колыма спад уровня воды не наблюдается.На реках Индигирка и Колыма спад уровня воды не наблюдается.
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В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн различных грузов. План завоза грузов для нужд жителей республики выполнен на 62,9%. С начала навигации при плане 1 245,1 тысяч тонн, речные суда доставили 782,7 тысяч тонн и отгрузили на суда 905,4 тысяч тонн.

Не смотря на низкие уровни воды завоз грузов для отдаленных районов не останавливается. Спад воды продолжается, но там, где это возможно, флот работает в штатном режиме.

Сейчас на Лене ограничение по осадке судов действует от города Усть-Кут до острова Столбы, на реке Яна от поселка Усть-Куйга до Нижнеянска. Здесь флот пока простаивает, ожидая увеличения уровня воды. В реках углубляют дно для улучшения ситуации спада воды.

На арктических реках в период навигации планируется доставка 338,5 тысяч тонн грузов, из них отгружено 263,3 тысяч тонн, 78% от плана, и доставлено 165,9 тысяч тонн, 49% от плана.

На реках Индигирка и Колыма спад уровня воды не наблюдается, глубина выше гарантированных отметок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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