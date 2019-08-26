2019-08-26T06:09:20+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией

В результате «пьяного» ДТП погибла 41-летняя женщина
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Водитель имеет водительский стаж 27 лет.Водитель имеет водительский стаж 27 лет.
Изменить размер текста:

В Оймяконском районе Якутии день шахтера закончился «пьяным» ДТП, в результате которого погибла 41-летняя женщина. Автоавария произошла в ночь на 26 августа на федеральной трассе «Колыма».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 47-летний водитель «ВАЗ-21213» возвращался ночью с зоны отдыха. Изрядно выпивший мужчина, который знатно отпраздновал с коллегами День шахтера, не справился с управлением, и машина опрокинулась. По проверке на алкотестере установлено алкогольное опьянение 0,200 мг/л.

В результате ДТП женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте, водитель и второй пассажир не пострадали.

Водитель имеет водительский стаж 27 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Инспекторам ГАИ он рассказал, что на трассе было темно, поэтому он не заметил на дороге кучу грунта и наехал на нее.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 4 лесных пожара
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции