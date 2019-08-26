В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией

СЕГОДНЯ 06:09 2019-08-26T06:09:20+03:00

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В Оймяконском районе Якутии день шахтера закончился «пьяным» ДТП, в результате которого погибла 41-летняя женщина. Автоавария произошла в ночь на 26 августа на федеральной трассе «Колыма».

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, 47-летний водитель «ВАЗ-21213» возвращался ночью с зоны отдыха. Изрядно выпивший мужчина, который знатно отпраздновал с коллегами День шахтера, не справился с управлением, и машина опрокинулась. По проверке на алкотестере установлено алкогольное опьянение 0,200 мг/л.

В результате ДТП женщина-пассажир от полученных травм скончалась на месте, водитель и второй пассажир не пострадали.

Водитель имеет водительский стаж 27 лет, ранее к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Инспекторам ГАИ он рассказал, что на трассе было темно, поэтому он не заметил на дороге кучу грунта и наехал на нее.

По факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU