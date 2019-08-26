Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой

СЕГОДНЯ 03:59 2019-08-26T03:59:47+03:00

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В Нюрбинском районе в 7 объектах водоснабжения выявлены нарушения по СанПину. Жителей нюрбинских наслегов поили водой ненадлежащего качества.

Прокуратура района внесла представления в адрес директора Нюрбинского филиала «ЖКХ Якутии», глав Нюрбинского района, города Нюрба, Хорулинского, Кангаласского, Октябрьского наслегов, руководителей территориального отдела Роспотребнадзора в Нюрбинском районе и районного комитета государственного экологического надзора минэкологии Якутии.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, приняты меры по разработке проектов зон санитарной охраны объектов водоснабжения. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Кроме того, выяснилось, что работники предприятия по реализации питьевой воды «Кристалл» не проходили вовремя медосмотр.

Виновникам назначены административные штрафы на общую сумму 11 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU