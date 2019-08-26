2019-08-26T03:37:56+03:00
Недвижимость

В Якутии тушат 4 лесных пожара

Общая площадь природных пожаров ­– 353 696 га
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Ситуация с лесными пожарами остается сложной.Ситуация с лесными пожарами остается сложной.
Изменить размер текста:

По данным на 26 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. Локализован 1 пожар в Оленекском районе. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 389 га.

За прошедшие выходные в республике ликвидировано 42 пожара в зоне обслуживания и контроля.

На труднодоступных землях лесного под постоянным наблюдением находятся 35 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 353 696 га.

К тушению лесных пожаров привлекались всего 166 человек, 14 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция Якутска задержала трех человек, находившихся в федеральном розыске
В Якутске водитель автобуса сбил 63-летнего пешехода
В Якутии речные суда доставили более 700 тысяч тонн грузов
В одном из районов Якутии день шахтера закончился трагедией
В Якутии этой осенью вводится здание новой школы на 220 мест
Сардана Авксеньева сделала кадровые перестановки
Жителей Нюрбинского района Якутии поили грязной водой
В Якутии тушат 6 лесных пожаров
В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции