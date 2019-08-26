В Якутии тушат 4 лесных пожара
Общая площадь природных пожаров – 353 696 га
Ситуация с лесными пожарами остается сложной.
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По данным на 26 августа, в Якутии тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 3 в Абыйском, Верхоянском и Среднеколымском районах. Локализован 1 пожар в Оленекском районе. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 389 га.
За прошедшие выходные в республике ликвидировано 42 пожара в зоне обслуживания и контроля.
На труднодоступных землях лесного под постоянным наблюдением находятся 35 зарегистрированных термоточек. Общая площадь, пройденная огнем, в зоне контроля составляет 353 696 га.
К тушению лесных пожаров привлекались всего 166 человек, 14 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU