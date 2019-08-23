В Якутии водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми

СЕГОДНЯ 16:25 2019-08-23T16:38:34+03:00

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В Нерюнгринском районе водитель сбежал с места ДТП, где врезался в мопед с двумя детьми. 22 августа в 18:05 минут в поселке Серебряный Бор на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог водитель «Митсубиси Шариот» не уступил дорогу мопеду «Хонда», двигающемуся по главной дороге. После столкновения неизвестный водитель хладнокровно скрылся, не поинтересовались как себя чувствуют малолетние байкеры. К счастью, 14-летний мопедист и его 10-летний пассажир отделались синяками. Подросток рассказал сотрудникам ГИБДД, что незарегистрированный мопед ему подарили родители прошлым летом. В результате ДТП, на автомобиле «Митсубиси Шариот» деформированы передний бампер, левое крыло, левая передняя фара, на двухколесном транспорте деформировано заднее колесо. По данному происшествию проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU