В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
Временные неудобства связаны с ежегодным женским экологическим забегом «Бегущая Лена»
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25 августа для обеспечения безопасности участников дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств по набережной Романа Дмитриева - от пересечения с улицей Хабарова до лодочной станции.
Временные неудобства для автомобилистов продлятся с 11.00 до 12.00 и связаны с ежегодным женским экологическим забегом «Бегущая Лена».
ИСТОЧНИК KP.RU