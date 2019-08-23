2019-08-23T12:26:20+03:00
Недвижимость

В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева

Временные неудобства связаны с ежегодным женским экологическим забегом «Бегущая Лена»
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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25 августа для обеспечения безопасности участников дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств по набережной Романа Дмитриева - от пересечения с улицей Хабарова до лодочной станции.

Временные неудобства для автомобилистов продлятся с 11.00 до 12.00 и связаны с ежегодным женским экологическим забегом «Бегущая Лена».

ИСТОЧНИК KP.RU

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