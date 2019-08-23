2019-08-23T12:23:23+03:00
Происшествия

В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями

24-летний парень получил сотрясение мозга и многочисленные травмы
Виктория АЛЕКСЕЕВА
Поделиться:
Парень госпитализирован в больницу поселка Мохсоголлох.Парень госпитализирован в больницу поселка Мохсоголлох.
Изменить размер текста:

24-летний водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями. ДТП произошло вечером 22 августа в селе Бестях.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, молодой человек возвращался на мопеде «Реал Мото» с посиделок с друзьями и опрокинул двухколесный транспорт.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, многочисленные травмы, в том числе разрыв верхней губы и языка. Парень госпитализирован в больницу поселка Мохсоголлох.

Медосвидельствование водителя показало алкогольное опьянение с результатом 1,07 мг/л. В этом году мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Якутске на час перекроют набережную Романа Дмитриева
В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого
В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»
В медцентре Якутска появилась детская площадка
В Якутии по обвинению в превышении полномочий задержаны сразу двое сотрудников полиции
Умеренный дождь: прогноз погоды в Якутске на 24 августа
В Якутске 33-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск, попался на краже
В одном из районов Якутии астматик и его сообщник угнали 3 автомобиля
В Якутии появится еще один арт-объект - "Девушка с лошадью"
Русский театр первым открывает театральный сезон
«Дни якутского кино» на ВЭФ: отобраны лучшие ленты «якутского кинобума»
В Якутске состоится ярмарка бездомных животных
Готовь сани летом: в Якутии началась вакцинация против гриппа
Для аэропорта «Якутск» закупается новое оборудование
«Счастливая семья»: в Якутске появился еще один мурал
В Мирном водитель сбежал с места ДТП
В Якутии тушат 4 лесных пожара
Предприятия и население Якутии задолжали Энергосбыту 8 млн рублей
Операция «Такси»: в Якутии пройдет масштабная проверка перевозчиков
Грибникам на радость: прогноз погоды в Якутске на пятницу
В Якутске появился первый «сухой» фонтан
Якутянка отсудила у одной из самых непунктуальных авиакомпаний страны более 140 тысяч рублей
В Якутске появилась детская площадка по уникальному проекту
«Синергия Севера»: в Якутии проходит IV молодежный форум
Сардана Авксентьева предложила решать проблемы обманутых дольщиков на уровне республики