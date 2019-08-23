В Якутии водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями

СЕГОДНЯ 12:23 2019-08-23T12:23:23+03:00

24-летний парень получил сотрясение мозга и многочисленные травмы

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24-летний водитель мопеда попал в аварию, возвращаясь с посиделок с друзьями. ДТП произошло вечером 22 августа в селе Бестях.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, молодой человек возвращался на мопеде «Реал Мото» с посиделок с друзьями и опрокинул двухколесный транспорт.

В результате ДТП водитель получил сотрясение мозга, многочисленные травмы, в том числе разрыв верхней губы и языка. Парень госпитализирован в больницу поселка Мохсоголлох.

Медосвидельствование водителя показало алкогольное опьянение с результатом 1,07 мг/л. В этом году мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU