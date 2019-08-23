В Якутске закроют дорогу по улице Жорницкого

СЕГОДНЯ 12:15 2019-08-23T12:15:04+03:00

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С 26 августа будет полностью перекрыто движение по улице Жорницкого на участке от улицы Строителей до улицы Рыдзинского.

Как сообщает окружная администрация Якутска, проезд откроют только после завершения работ по подготовке основания дороги.

Временные неудобства связаны с ремонтными работами в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИСТОЧНИК KP.RU