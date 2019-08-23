2019-08-23T11:54:32+03:00
Звезды

В Ленске появится тотемная инсталляция «Ресурсы»

Арт-объект изготовит московская художница Ксения Кудрина
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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По традиции, в рамках мероприятия пройдет развлекательная программа и мастер-классы для детей.По традиции, в рамках мероприятия пройдет развлекательная программа и мастер-классы для детей.
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22 августа в Ленске появится арт-объект в рамках фестиваля «LETO.YAKUTIA».

Инсталляция под названием «Ресурсы» от Ксении Кудриной будет установлена в центральном парке, именно ее выбрали жители города.

Ксения Кудрина – профессиональная художница, живущая в Москве, родом из Ленска. Её экспозиции были представлены в лучших музеях страны, а отдельные работы находятся у крупных зарубежных коллекционеров.

Металл и дерево – два основных элемента будущей инсталляции высотой 4,5 метра. Арт-объект объединит в себе промышленные образы и традиционную культуру.

– Работа с тотемными образами для меня – воспоминание о детстве. Обращаясь к тотемной культуре Якутии, к тотемной культуре наших предков, я использую «сэргэ» как своеобразный модуль для формирования новых пространственных образов, преобразующихся в многочисленные, доходящие до антропоморфных, вариаций, – отметила художница.

По традиции, в рамках мероприятия пройдет развлекательная программа и мастер-классы для детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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