2019-08-23T11:45:35+03:00
Общество

В медцентре Якутска появилась детская площадка

Подарок маленьким пациентам сделал Целевой фонд будущих поколений
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Внешним видом детская площадка напоминает паровозик.Внешним видом детская площадка напоминает паровозик.
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В рамках проекта «Светлое будущее» на территории медцентра появилась красочная детская площадка.

– Когда есть люди, которые делают добрые дела, наши дети действительно быстрее выздоравливают. Теперь у них появилось место, где они будут с удовольствием проводить время, – прокомментировала воспитатель педиатрического центра Марина Черемкина.

Внешним видом детская площадка напоминает паровозик, в котором разместились три горки и «полоса препятствий». Объект изготовлен из пластика, не имеет острых углов – полностью безопасен для детских игр и шалостей.

Стоит отметить, что в педиатрическом центре ежегодно проходят лечение более 10 тысяч маленьких пациентов со всей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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