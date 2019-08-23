В медцентре Якутска появилась детская площадка

СЕГОДНЯ 11:45 2019-08-23T11:45:35+03:00

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В рамках проекта «Светлое будущее» на территории медцентра появилась красочная детская площадка.

– Когда есть люди, которые делают добрые дела, наши дети действительно быстрее выздоравливают. Теперь у них появилось место, где они будут с удовольствием проводить время, – прокомментировала воспитатель педиатрического центра Марина Черемкина.

Внешним видом детская площадка напоминает паровозик, в котором разместились три горки и «полоса препятствий». Объект изготовлен из пластика, не имеет острых углов – полностью безопасен для детских игр и шалостей.

Стоит отметить, что в педиатрическом центре ежегодно проходят лечение более 10 тысяч маленьких пациентов со всей республики.

ИСТОЧНИК KP.RU