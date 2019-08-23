В Якутске 33-летний мужчина, объявленный в федеральный розыск, попался на краже

СЕГОДНЯ 10:36 2019-08-23T10:36:38+03:00

Часть похищенного была изъята при задержании, деньги беглец уже успел потратить. Фото: ЯСИА

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33-летний уроженец Якутска сбежал из мест принудительного лечения в июле и был объявлен в федеральный розыск. На воле мужчина пробыл недолго, так как попался на краже.

Установлено, что подозреваемый, проходя мимо жилого дома по улице Лонгинова, заметил припаркованную машину. Убедившись, что никого рядом нет, злоумышленник разбил окно машины локтем и проник в салон. Проверив подлокотник, он похитил кошелек с 5 тысячами рублей и банковской картой. Трофеем также стал видеорегистратор, установленный на лобовом стекле.

Часть похищенного была изъята при задержании, деньги беглец уже успел потратить. Мужчина помещен на принудительное лечение в психиатрический стационар общего режима.

За сопротивление полиции в отношении него составлен административный протокол. Возбуждено уголовное дело за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU