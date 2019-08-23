2019-08-23T09:50:49+03:00
Происшествия

В одном из районов Якутии астматик и его сообщник угнали 3 автомобиля

На след подозреваемых вывел забытый в салоне ингалятор
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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В салоне авто полицейские обнаружили куртку с ингалятором от астмы в кармане.В салоне авто полицейские обнаружили куртку с ингалятором от астмы в кармане.Фото: ЯСИА
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Недавно в поселке Мохсоголлох Хангаласского района неизвестные угнали три автомобиля. В первом случае, угнанный «Жигули» баклажанового цвета был обнаружен на трассе при заезде в поселок. Во втором случае, злоумышленники вернули похищенную «Тойоту» на место. При этом одно из колес авто было пробито. Третье авто – «Тойоту Королла» в поселке не нашли.

21 августа в Покровске был замечен автомобиль-универсал, подходящий под описание. В салоне авто полицейские обнаружили куртку с ингалятором от астмы в кармане. Именно эта деталь позволила им выйти на след подозреваемых, жителей Мохсоголлоха.

Астматиком оказался дважды судимый за кражу и угон 19-летний уроженец Нерюнгринского района. Его сообщник – 18-летний ранее не судимый юноша.

Со слов молодых людей, автомобили они угоняли, чтобы просто покататься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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