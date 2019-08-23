В Якутии появится еще один арт-объект - "Девушка с лошадью"

СЕГОДНЯ 08:48 2019-08-23T09:03:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Чурапча появится первый мурал "Девушка с лошадью". Также в районном центре пройдут творческие мероприятия в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

24 августа с 15:00 в картинной галерее им. А.П. Мунхалова жители и гости села смогут насладиться выставкой картин своей талантливой землячки Кыыдааны Игнатьевой.

В другом зале галереи художница проведет мастер-класс для детей в возрасте от 6 до 15. Основной темой для творчества станет сюжет мурала «Девушка с лошадью».

28 августа пройдет инклюзивное творческое занятие под руководством благотворительного фонда «Харысхал».

Открытие арт-объекта запланировано на 7 сентября в День села Чурапча.

ИСТОЧНИК KP.RU