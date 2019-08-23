В Якутии появится еще один арт-объект - "Девушка с лошадью"
В селе Чурапча появится первый мурал "Девушка с лошадью". Также в районном центре пройдут творческие мероприятия в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».
24 августа с 15:00 в картинной галерее им. А.П. Мунхалова жители и гости села смогут насладиться выставкой картин своей талантливой землячки Кыыдааны Игнатьевой.
В другом зале галереи художница проведет мастер-класс для детей в возрасте от 6 до 15. Основной темой для творчества станет сюжет мурала «Девушка с лошадью».
28 августа пройдет инклюзивное творческое занятие под руководством благотворительного фонда «Харысхал».
Открытие арт-объекта запланировано на 7 сентября в День села Чурапча.
ИСТОЧНИК KP.RU