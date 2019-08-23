Русский театр первым открывает театральный сезон

СЕГОДНЯ 08:27 2019-08-23T08:27:37+03:00

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1 сентября старейший театр республики – Русский драматический театр им. А.С. Пушкина первым открывает свой 129 театральный сезон.

Новый сезон традиционно откроет спектакль по произведению Александра Пушкина, в этом году это премьера «Барышни-крестьянки».

Спектакль стал современным прочтением знаменитого произведения Пушкина из цикла «Повести Белкина». Благодаря двум творческим тандемам: режиссера из Алтая Ирины Астафьевой и режиссера по пластике Александра Пучкова, на сцене была воплощена «почти сказка», а именно так создатели характеризуют жанр этого светлого и доброго спектакля.

Спектакль состоится 1 сентября. Начало в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU