2019-08-23T07:09:21+03:00
Общество

В Якутске состоится ярмарка бездомных животных

Мероприятие пройдет 25 августа на площади Ленина
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Кошки и собаки ждут любящих хозяев.Кошки и собаки ждут любящих хозяев.
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25 августа на площади Ленина в Якутске пройдет ярмарка бездомных животных «Счастье в каждый дом», которую организует волонтерское движение «Помоги выжить».

На ярмарке будут представлены собаки, кошки, щенята и котята, которые находятся на попечении волонтеров и ищут себе дом. Кроме того, будущих хозяев проконсультируют по вопросам стерилизации и кастрации.

Все питомцы здоровы и готовы обрести семью.

Время работы ярмарки: 25 августа с 12:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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