Готовь сани летом: в Якутии началась вакцинация против гриппа

СЕГОДНЯ 06:36 2019-08-23T06:36:07+03:00

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В Якутии началась вакцинация против гриппа. В сезоне 2019-2020 годов планируется охватить бесплатными прививками против гриппа 490 тысяч человек.

Бесплатно будут привиты группы повышенного риска: дети с 6 месяцев; беременные; студенты; работники организаций здравоохранения и образования; пациенты и работники организаций социального обеспечения; работники сферы обслуживания и транспорта; лица старше 60 лет; люди, страдающие хроническими заболеваниями.

На сегодня 220 тысяч доз вакцины для иммунизации детей поступили в республику и будут доставлены в каждый район и населенный пункт. Поступление вакцины для взрослых ожидается в конце августа.

Стоит отметить, что вакцинация снижает риск заболеваемости гриппом у детей и взрослых на 70-90%. Если привитый человек все же заболеет, грипп протекает в легкой форме, риск развития осложнений минимален.

ИСТОЧНИК KP.RU