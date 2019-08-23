2019-08-23T05:48:48+03:00
Звезды

«Счастливая семья»: в Якутске появился еще один мурал

Арт-объект украсил тепловой пункт по автостраде 50 лет Октября
Виктория АЛЕКСЕЕВА
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Мурал посвящен теме семьи.Мурал посвящен теме семьи.
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В столице республики в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» появился мурал «Счастливая семья» от Кюннэй Кириллиной.

Арт-объект украсил центральную стену теплового пункта на автостраде 50 лет Октября, позади стелы «Якутск».

Из всех тем, которыми вдохновляются участники фестиваля «LETO YAKUTIA», начиная с символов чувств влюбленных и заканчивая природными достопримечательностями Якутии, Куннэй остановила свой выбор на семье.

– Меня тронула обычная мирная жизнь маленькой якутской семьи. Они не требуют большего, чем нужно: ни власти, ни славы, ни богатства. Главное, чтобы дом и хозяйство были устойчивы, а дети здоровы и счастливы. В этом есть что-то светлое, думаю, именно на таких семьях держится весь мир, – поделилась художница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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