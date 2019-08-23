В Мирном водитель сбежал с места ДТП

СЕГОДНЯ 04:55 2019-08-23T04:55:11+03:00

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В Мирном водитель сбежал с места аварии, бросив травмированного пассажира. ДТП произошло ночью 21 август на трассе «Анабар».

Как выяснилось, водитель «Тойота Харриер» на мокрой дороге не справился с управлением, машина опрокинулась в кювет. В результате ДТП 32-летний пассажир иномарки, который находился на переднем пассажирском сидении, получил закрытые переломы ребер, ушиб поясницы и был госпитализирован.

Со слов пострадавшего, он остановил на обочине попутку, чтобы доехать до поселка Светлый. Водителя, скрывшегося с места аварии, в настоящее время ищут. По факту ДТП проводится административное расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU