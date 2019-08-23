В Якутии тушат 4 лесных пожара
Общая площадь природных пожаров – 529 198 га
Лесные пожары отступают.
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По данным на 23 августа, в республике тушат 4 лесных пожара, из них: действующих – 4 в Абыйском, Верхоянском, Оленекском и Среднеколымском районах. Площадь, пройденная огнем, в зоне обслуживания составляет 272 га.
За прошедшие сутки в республике потушены 11 пожаров в зоне обслуживания и контроля на общей площади 231 957 га.
На труднодоступных землях лесного фонда под наблюдением с космоса находятся 64 зарегистрированных термоточек. Общая площадь природных пожаров составляет 529 198 га.
К тушению лесных пожаров привлекались 190 человек, 12 единиц техники.
ИСТОЧНИК KP.RU